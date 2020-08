Sicilia liberata dai clandestini? Un prete “rosso” vieta la Messa a chi è d’accordo con Musumeci… (Di lunedì 24 agosto 2020) “Cosa faremo alla mezzanotte, se i soggetti che sono chiamati a dare attuazione alla legittima ordinanza del presidente della Regione, non lo faranno? A noi rimarrebbe solo una strada: rivolgerci alla magistratura perché ci troveremmo di fronte a una palese omissione, con tutto quello che può determinare in un contesto di epidemia. Se il governo impugnasse la nostra ordinanza, faremo valere le nostre ragioni nelle sedi opportune”. Non molla, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che difende a spada tratta la sua ordinanza (contestata dall’esecutivo) che prevede la chiusura degli hotspot, per fermare l’afflusso ormai interminabile di immigrati a rischio Convid. Il governatore della Sicilia: “Siamo stanchi, basta codicilli” “Se il governo dovesse venirci ... Leggi su secoloditalia

Angel22016600 : RT @SecolodItalia1: Sicilia liberata dai clandestini? Un prete “rosso” vieta la Messa a chi è d’accordo con Musumeci… - SecolodItalia1 : Sicilia liberata dai clandestini? Un prete “rosso” vieta la Messa a chi è d’accordo con Musumeci…… - Consuelide : RT @claudio_2022: Un governo sordo e vigliacco che ha abbandonato i cittadini, completamente genuflesso agli africani clandestini che non s… - PaolaAnna8 : RT @claudio_2022: Un governo sordo e vigliacco che ha abbandonato i cittadini, completamente genuflesso agli africani clandestini che non s… - Grunf74 : RT @claudio_2022: Un governo sordo e vigliacco che ha abbandonato i cittadini, completamente genuflesso agli africani clandestini che non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia liberata Messina, il 23 agosto presentazione del nuovo libro di Alessia Franco: “Con lo sguardo in su” Stretto web In Ave, Cesare! i Coen rievocano un eroe che merita di essere ricordato

Nell’overdose di offerte di film dei mille canali in digitale o “pay”, a volte il telecomando scova qualcosa di buono. Così abbiamo visto un titolo non abusato dal piccolo schermo, Ave, Cesare! (guard ...

L’almanacco del Giunco: il 23 agosto muore Rodolfo Valentino e vengono giustiziati Sacco e Vanzetti

GROSSETO – Domenica 23 agosto, santa Rosa da Lima vergine, Giornata in ricordo dell’abolizione della schiavitù, il sole sorge alle 6.30 e tramonta alle 20.04. Accadeva oggi: 1268 – A Scurcola Marsican ...

Nell’overdose di offerte di film dei mille canali in digitale o “pay”, a volte il telecomando scova qualcosa di buono. Così abbiamo visto un titolo non abusato dal piccolo schermo, Ave, Cesare! (guard ...GROSSETO – Domenica 23 agosto, santa Rosa da Lima vergine, Giornata in ricordo dell’abolizione della schiavitù, il sole sorge alle 6.30 e tramonta alle 20.04. Accadeva oggi: 1268 – A Scurcola Marsican ...