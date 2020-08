Salvini con il nero di WhatsApp e maglietta “processate anche me”: la gaffe di MamAfrica (Di lunedì 24 agosto 2020) Si torna a parlare del cosiddetto nero di WhatsApp, ragazzo di colore particolarmente “dotato” e diventato leggendario all’interno dell’app di messaggistica, il quale sarebbe apparso di recente all’interno di una foto pubblica con Salvini. Stiamo parlando di un episodio che, almeno in parte, abbiamo trattato già nel corso dell’ultimo settimana, a proposito dell’iniziativa di marketing della Lega che ha realizzato alcune magliette per i sostenitori del suo leader con il messaggio “processate anche me”. Una svista che coinvolge anche MamAfrica. La bufala del nero di WhatsApp con Salvini e l’interpretazione di MamAfrica Andiamo con ordine, perché in ... Leggi su bufale

LegaSalvini : UFFICIALE IL PASSAGGIO DI LANDELLA CON #SALVINI, FOGGIA HA UN SINDACO LEGHISTA - Corriere : Salvini: «Mia figlia non la mando a scuola nel plexiglas e con la mascherina» - LegaSalvini : ??STOP ALLA MANGIATOIA LA VERITÀ: 'CON I DECRETI SALVINI LE COOP HANNO PERSO OLTRE IL 400%' - Loris74078160 : @pbecchi GRANDE SALVINI ! PIETÀ PER SPERANZA! NON HA ONORE E DIGNITÀ E PRIVO DI RISPETTO PER IL POPOLO E SEGUE LA… - Calibos1971 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Non lascerei sulle spalle dei genitori o dei presidi ogni responsabilità. La febbre la misuri a scuola. Sono… -