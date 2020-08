Parabiago, paura per un incendio in un appartamento. In salvo 12 persone (Di lunedì 24 agosto 2020) Un incendio è divampato questa mattina verso le 5 in un’appartamento di una palazzina a Parabiago, in via Petrarca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con 5 automezzi, che hanno tratto in salvo la persona che abitava all’interno e hanno evacuato l’intero edificio. 12 il totale delle persone salvate da un’intossicazione da monossido … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Parabiago paura Parabiago, paura per un incendio in un appartamento. In salvo 12 persone Il Notiziario Incendio in un appartamento a Cogliate: due bambini intossicati, ustioni per padre e nonno

Attimi di paura per un'intera famiglia a Cogliate, in provincia di Monza e Brianza. Nella mattinata di oggi, lunedì 24 agosto, un incendio è divampato all'interno di una villetta di tre piani che si t ...

Parabiago, investe un ciclista e scappa. Va dai vigili: "Sono stata io"

L’incidente sulla Sp109 a Villastanza, ferito un 62enne di Corbetta. Alla guida dell’auto una 52enne parabiaghese che si è presentata al comando ...

