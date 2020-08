Paolo Condò chiude 'Mintuà' (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono sette i mondiali di calcio che ha seguito per la Gazzetta, ma sono ancor più numerosi i Giri d'Italia. Segno che nel suo orizzonte di interessi, passioni e competenze non c'è solo il mondo del ... Leggi su sardegnareporter

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Condò

Calcio Atalanta

Lasciare una squadra dopo un solo anno trascorso in panchina, con un secondo posto ottenuto in campionato, una semifinale di Coppa Italia e una finale persa in Europa League, sarebbe un atto estremame ...TERAMO. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico per il Daniele Falasca Trio è già sold out il secondo appuntamento della sesta edizione dei Concerti delle Abbazie che vedrà protagonista il Paolo Di Sabati ...