Pagati per non fare niente: un'università tedesca lancia le "borse di studio per la pigrizia" (Di lunedì 24 agosto 2020) L'università ha lanciato il progetto per indagare la contraddizione di una società che promuove la sostenibilità e allo stesso tempo valorizza il successo Leggi su it.mashable

SalvoBulgarella : Tento di tradurre forse voleva dire Di nn entrare troppo nella polemica. con I troll seriali Perdi tempo e ci perd… - Shamus02338862 : - AlbertoAdriani7 : @rubio_chef @CarloCalenda @luigidimaio @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi I soldi pagati per la cauzione, mi sembra ch… - Peonia249 : RT @Il_Vitruviano: 'gli esperti non sono necessariamente degli austeri saggi: sono spesso come gli avvocati, che vengono pagati da un clien… - Il_Vitruviano : 'gli esperti non sono necessariamente degli austeri saggi: sono spesso come gli avvocati, che vengono pagati da un… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagati per Navigator, spreco infinito. Pagati per non fare nulla ora saranno pure assunti ilGiornale.it Ritiro con molte incognite, il ruolo decisivo dei tifosi

Per Aurelio De Laurentiis comincia oggi la stagione numero 18. La precedente coincide con la peggiore della sua presidenza. Un settimo posto che ha spento le emozioni della Coppa Italia, niente Champi ...

Adesso scoppia la rivolta degli esperti: "Il terrorismo lo pagano gli ospedali"

Cronaca - Il virologo del San Martino Matteo Bassetti e il consulente per l'Emergenza sanitaria in Veneto asfaltano i catastrofisti: "Basta terrorismo". All'unisono, il microbiologo Palù, 71 anni, sci ...

Per Aurelio De Laurentiis comincia oggi la stagione numero 18. La precedente coincide con la peggiore della sua presidenza. Un settimo posto che ha spento le emozioni della Coppa Italia, niente Champi ...Cronaca - Il virologo del San Martino Matteo Bassetti e il consulente per l'Emergenza sanitaria in Veneto asfaltano i catastrofisti: "Basta terrorismo". All'unisono, il microbiologo Palù, 71 anni, sci ...