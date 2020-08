Omaggio a Beethoven dell’Ensemble Variabile con il soprano Annamaria Dell’Oste giovedì 27 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Di altissimo livello l’appuntamento che chiuderà il programma di luglio e agosto della 22° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Dopo gli ultimi apprezzatissimi concerti di ArTime Quartet e Quinteto Porteño, giovedì 27 agosto alle 20.00, nel suggestivo scenario del giardino di Villa de Brandis di San Giovanni al Natisone (Ud), protagonista sarà lo spettacolo dal titolo “Sweet were the hours”, proposto dall’Ensemble Variabile e interamente incentrato su musiche di Ludwig van Beethoven, per voce, violino, violoncello e pianoforte. Il concerto è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, telefonando al n. 0432 532330 (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 ... Leggi su udine20

Per l'occasione, si esibiranno sul palco la soprano Annamaria Dell’Oste con il baritono Simone D’Eusanio assieme all’Ensemble Variabile, composto da Valentina Danelon (violino), Andrea Musto (violonce ...

Per l'occasione, si esibiranno sul palco la soprano Annamaria Dell'Oste con il baritono Simone D'Eusanio assieme all'Ensemble Variabile, composto da Valentina Danelon (violino), Andrea Musto (violonce ...