Napoli, Carlo Alvino è fiducioso: “Sarà una squadra differente” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, analizzando quanto sta accadendo in casa azzurra. “Non voglio certamente alimentare ulteriormente le illusioni e le aspettative dei tifosi per quello che concerne il calciomercato, ma sono convinto che Gennaro Gattuso, in vista della prossima stagione, stia pensando a fare qualcosa di diverso. Sarà una squadra differente. Sul mercato potrebbero esserci delle sorprese anche perché Gattuso proporrà qualcosa di diverso. Chi mette in discussione ciò che di buono ha fatto il coach calabrese è in malafede. Il lavoro del mister a Napoli è stato straordinario. Rino ha ricompattato ... Leggi su calciomercato.napoli

Linda96090412 : RT @VincenzoMilani: Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita... non c'è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro,… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: #LuoghiPoetici La Casina Vanvitelliana sorge sul lago del Fusaro a Bacoli, in provincia di Napoli. Ha ospitato illustri… - MaurizioCucari : RT @VincenzoMilani: Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita... non c'è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro,… - AvvinoCallo : @napoli_report @CorSport ??????AFFARE CONCLUSO! #Allan torna alla corte di Re Carlo #ancelotti. Si limano i dettagli,… - salutiawilli : RT @VincenzoMilani: Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita... non c'è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro,… -