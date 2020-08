Musumeci non vuole il braccio di ferro, ma chiede al governo tempi certi (Di lunedì 24 agosto 2020) AGI - Torna a parlare della questione migranti Nello Musumeci ma questa volta usando toni più concilianti. Il governatore della Sicilia prima minaccia le vie legali per far rispettare l'ordinanza, poi frena: se serve qualche giorno in più per svuotare gli hotspot va bene."Faccio appello al ministro Lamorgese, della quale conosco la competenza: evitiamo questo braccio di ferro che non serve assolutamente", dice nel corso della trasmissione Stasera Italia su Rete 4. Musumeci chiede al governo tempi certi per risolvere il problema "Noi abbiamo posto un problema serio, al di là di ogni pregiudizio, ideologico e politico - ha spiegato Musumeci - io non sono candidato alle elezioni di settembre, non posso essere accusato di razzismo perché la mia storia ... Leggi su agi

