L’università con le aule a numero chiuso e la mascherina sempre

Oggi Repubblica fa il punto su come riapriranno le università a settembre con l'emergenza Coronavirus Sars-CoV-2 ancora in corso. Ecco le prescrizioni base da seguire in tutti gli atenei: Le aule Il distanziamento testa-a-testa degli studenti è di un metro, con un margine concesso del 10 per cento in meno o in più per non penalizzare la capienza delle aule fatte ad anfiteatro o a gradoni, con file di sedute fisse: sono la maggioranza negli atenei. La variabilità è legata anche alla differenza fisica tra gli studenti. La capienza va ridotta di almeno il 50 per cento indicando i posti dove non ci si potrà sedere. Laddove ci sono sedute mobili può essere ampliata mantenendo il metro di distanza. Ogni giorno le aule vanno sanificate

