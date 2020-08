L'impatto del Covid sugli affitti: più stanze per gli studenti fuorisede e prezzi fermi (Di lunedì 24 agosto 2020) Con il coronavirus sale la disponibilità di stanze per fuorisede e si ferma la corsa dei prezzi degli ultimi anni. A fare il punto sul tema è l’ufficio studi di Immobiliare.It, secondo cui il Covid-19 ha avuto come effetto collaterale quello di svuotare, da Nord a Sud, le stanze generalmente affittate agli studenti e ai lavoratori fuori sede. A livello Italia la disponibilità di camere rispetto al 2019 è infatti più che raddoppiata (+149%). Milano è la città record per quanto riguarda la disponibilità di stanze: +290% su base annuale, seguita da Bologna (+270%). Offerta quasi triplicata a Padova (+180%) e Firenze (+175%) e raddoppiata a Torino.Secondo lo studio “l’aumento ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : impatto del Imprese trentine e l'impatto della pandemia su fatturato e occupazione la VOCE del TRENTINO Financial Times: da manager a corriere, la crisi del Covid non risparmia i colletti bianchi

Ade Smith è solo uno di migliaia di lavoratori con un passato da colletto bianco e ufficio confortevole che adesso si ritrovano ad affrontare un futuro incerto, in un paese, il Regno Unito, che sta en ...

Puglia, al via la vendemmia 2020: si parte dal Salento con l'uva negroamaro. "E' la prima ai tempi del Covid"

Coldiretti dà il via alla vendemmia 2020 in Puglia, la prima ai tempi del Coronavirus, con la raccolta dei primi grappoli di uva Negroamaro martedì 25 agosto in un'azienda vitivinicola in Contrada Osa ...

