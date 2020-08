L’ex tronista di U&D Nilufar Addati positiva al covid19: troppa leggerezza in vacanza (Di lunedì 24 agosto 2020) Si allunga, purtroppo, la lista di persone che hanno in passato partecipato a Uomini e Donne e che dopo le vacanze, in particolare in Sardegna, sono risultate positive al coronvirus. Pochi minuti fa dai social è arrivato anche l’annuncio di Nilufar Addati. I followers della bella ex tronista di Uomini e Donne, seguita su Instagram da oltre 1,3 milioni di persone, negli ultimi giorni si erano molto preoccupati, non vedendola più attiva proprio sul social. Ed è per questo che alla fine Nilufa questo pomeriggio ha deciso di condividere con tutte le persone che la seguono le ultime notizie sulle sue condizioni di salute. Ex di Uomini e Donne: anche per Daniele Schiavon tampone positivo al coronavirus Nilufar Addati HA IL CORONAVIRUS: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL ... Leggi su ultimenotizieflash

poliziadistato : Solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ci chiama. Pagando affitto e bollette, non ha più da mangiare… - Capezzone : +Oggi su @LaVeritaWeb+ Un anno fa, con @matteosalvinimi ministro, ogni giorno c’era un predicozzo Ue contro l’Itali… - trash_italiano : “LO SHOW QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LO DECIDO IO, E TI HO DETTO TUTTO. E QUELLO CHE SEI L’HA CAPITO TUTTA ITALI… - GuidiB_Ale : RT @GianfrancoFeeni: Quando la volpe non arriva all'uva dice che l'Olanda è un paradiso fiscale - dnaJuve27 : @Deianir17128382 @Valeria23549267 La biondina moglie di Leonardo quest'anno faceva l'Europa league -

Ultime Notizie dalla rete : L&rsquoex tronista In Liguria 1.372 positivi, l’infettivologo Bassetti: «Estendere agli studenti il vaccino antinfluenzale» Il Secolo XIX Meteo Brescia: lunedì qualche possibile rovescio, poi discreto

Previsioni meteo Brescia, lunedì, 24 agosto: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temp ...

Conte: l’allenatore si concede una piccola vacanza in Liguria

INTER CONTE AGGIORNAMENTO/ In attesa che questa sera con la finale di Champions League finisca definitivamente la stagione calcistica 2020/2021, i mass media sono concentrati anche sulle questioni ner ...

Previsioni meteo Brescia, lunedì, 24 agosto: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temp ...INTER CONTE AGGIORNAMENTO/ In attesa che questa sera con la finale di Champions League finisca definitivamente la stagione calcistica 2020/2021, i mass media sono concentrati anche sulle questioni ner ...