Inzaghi: «La Lazio di Simone avrebbe vinto lo scudetto senza lockdown» (Di lunedì 24 agosto 2020) Pippo Inzaghi parla del campionato della Lazio guidata dal fratello Simone e del sogno scudetto sfumato. Le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Pippo Inzaghi ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della Lazio del fratello Simone e del sogno scudetto sfumato. Le sue parole. «Sicuramente sì: giocando una partita alla settimana la Lazio avrebbe vinto o sarebbe rimasta in lizza fino alla fine. Giocando ogni tre giorni, invece, la panchina della Juve ha fatto la differenza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CorSport : #Immobile non si ferma: implacabile davanti lo sguardo fiero di #Inzaghi ?? - junews24com : Inzaghi: «Con una partita a settimana la Lazio avrebbe vinto scudetto» - - laziopress : - laziopress : -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Lazio

LazioNews

Simone ha guidato la Lazio verso la qualificazione nel massimo torneo europeo che mancava da ben tredici anni, mentre Filippo ha riportato il Benevento in serie A. L'ex bomber di Juventus e Milan , in ...Terzo allenamento stagionale per la Lazio, l’ultimo a Formello prima del ritiro di Auronzo. Inzaghi insiste ancora sull’aspetto tecnico, anche oggi la sessione si è basata su torelli ed esrcitazioni c ...