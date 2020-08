In salvo con acqua al collo,c'era muro di grandine (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - VERONA, 24 AGO - "Il nubifragio ha divelto porta e finestra del mio laaboratorio, mi sono trovato davanti a un muro di acqua e ghiaccio. Sono rimasto fermo mezz'ora, poi si sono rotte le ... Leggi su corrieredellosport

Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - pet_oliver : @giampdisan I giovani era difficile anche prima prenderli salvo se non li prendi a 17 anni pagandoli tra i 20 e 30m… - fieraitaliana_ : RT @ChiodiDonatella: #CONTE:MA IL CULO ME LO SALVO SE ACCOLGO I #MIGRANTI O SE LI RESPINGO? #Covid e #immigrazione Il #governo rischia di… - mosllerdd : RT @mosllerdd: @PBerizzi lei è un poveraccio come chi inneggia al nazi fascismo o diffonde odio razziale per avere visibilità mediatica sal… - mosllerdd : @PBerizzi lei è un poveraccio come chi inneggia al nazi fascismo o diffonde odio razziale per avere visibilità medi… -

Ultime Notizie dalla rete : salvo con In salvo con acqua al collo,c'era muro di grandine - Veneto Agenzia ANSA PREMANA, CAPRIOLO CON LE ZAMPE ROTTE. BRACCATO DA UN CANE RANDAGIO?

PREMANA – Sembrerebbe esser stata attaccata da un cane randagio la femmina di capriolo provvidenzialmente salvata da un premanese sulla strada per l’Alpe Forni. Alvaro Spazzadeschi stava andando a far ...

Trump: "I dem possono vincere solo con un voto truccato"

I democratici cercano di "rubare le elezioni" dai repubblicani. Intervenendo alla convention repubblicana, a Charlotte, in North Carolina, in vista delle elezioni di novembre, il presidente Donald Tru ...

PREMANA – Sembrerebbe esser stata attaccata da un cane randagio la femmina di capriolo provvidenzialmente salvata da un premanese sulla strada per l’Alpe Forni. Alvaro Spazzadeschi stava andando a far ...I democratici cercano di "rubare le elezioni" dai repubblicani. Intervenendo alla convention repubblicana, a Charlotte, in North Carolina, in vista delle elezioni di novembre, il presidente Donald Tru ...