In bici contro un SUV: in gravi condizioni Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter (Di lunedì 24 agosto 2020) Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre si allenava in bici. Un SUV che stava facendo retromarcia lo ha travolto a Grottammare (Ascoli Piceno). L’ex portiere di Juve, Sambenedettese e Padova è stato trasportato in codice rosso, in eliambulanza, all’ospedale di Ancona: rianimato, ora è cosciente e non in pericolo di vita. Truffa in Inghilterra, tra le vittime anche Antonio Conte DETTAGLIL'articolo In bici contro un SUV: in gravi condizioni Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

