Il Mac mini (mai nato) con l’alloggiamento per iPod (Di lunedì 24 agosto 2020) Foto: Twitter @DongleBookProNon mancano mai le indiscrezioni sui dispositivi futuri di Apple, tantomeno le sorprese sui progetti mai arrivati negli scaffali. Infatti, secondo alcune fotografie pubblicate dal profilo @DongleBookPro su Twitter e poi evidenziate da MacRumors, molto probabilmente in passato la società di Cupertino stava pensando di aggiungere un dock per iPod direttamente sulla scocca del Mac mini. Forse un primo tentativo per permettere agli utenti di ricaricare la batteria e sincronizzare il dispositivo con la libreria di iTunes senza l’uso del cavo usb, come possiamo notare dalle immagini, il prototipo in questione mostra un Mac mini di prima generazione – quello rilasciato nel 2005 – con un intaglio sul pannello superiore che ospita il vecchio connettore a 30 pin: il predecessore ... Leggi su wired

Il Mac Mini sarebbe potuto essere diverso da quello poi è stato. Parliamo della prima versione, quella lanciata per la prima volta sul mercato nel 2005, quindi con uno Steve Jobs smagliante e forse al ...

