I tifosi del PSG hanno messo a ferro e fuoco la città dopo la sconfitta col Bayern Monaco (Di lunedì 24 agosto 2020) La sconfitta in finale di Champions League ha fatto scattare la rabbia vandalica ad alcuni dei 5 mila tifosi del PSG che hanno seguito la partita all’esterno del Parco dei Principi. Gli scontri con le forze dell’ordine sono cominciati lì, secondo quanto riporta l’Ansa: gruppi di persone armate di mazze e fumogeni si sono poi spostati nella zona degli Champs-Elysées, dove sono state incendiate automobili e devastate alcune delle attività. La Prefettura di Parigi è riuscita a sgomberare la zona soltanto poche ore dopo, minacciando pesanti multe. Numerosi gli arresti eseguiti. L'articolo I tifosi del PSG hanno messo a ferro e fuoco la città dopo la ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : La sconfitta del #PSG ha fatto scattare la furia di alcuni tifosi a #Parigi: tanti atti vandalici nella notte - Sport_Mediaset : #Champions, i tifosi del #Psg al Parco dei Principi: incidenti con la polizia. I supporter dei francesi allo stadio… - SkyTG24 : Champions League, a Parigi atti vandalici e scontri tra tifosi del Psg e polizia. FOTO - DaniOrgoglioGob : Bayern Monaco al top rispettando i propri ultras e tifosi, senza fare una vergognosa repressione nel proprio stadio… - Davidgoodyear72 : RT @Toccoditacco10: In questo momento in Francia i tifosi di Nantes e Rennes stanno mandando SMS a quelli del PSG 'vincete solo i campionat… -

