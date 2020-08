I migranti spostati in tutta Italia Il Viminale: "Leale collaborazione" (Di lunedì 24 agosto 2020) "La situazione attuale richiede lo sforzo comune da parte di tutte le istituzioni secondo il principio costituzionale di Leale collaborazione, che si ritiene oggi più che mai indispensabile". Ecco la risposta del ministero dell'Interno all'ordinanza del... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

Palermo - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci lo annuncia anche su Fb: "L’ordinanza è stata pubblicata questa notte. Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al govern ...

Il sindaco di Lampedusa: No a scontri tra “tifosi”. In 12 anni nessun governo ha risolto l’emergenza

Totò Martello su facebook fa un appello alla collaborazione di tutti: "Gli sbarchi non sono mai finiti. Dal 2009 ad oggi situazione sempre peggiorata" Lampedusa ha bisogno di risposte concrete ed imme ...

