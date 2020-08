Folla per il Napoli a Castel di Sangro, occhi puntati su Osimhen (Di lunedì 24 agosto 2020) Quanto entusiasmo! Il Napoli da pochi minuti è arrivato nell'hotel che ne ospiterà il soggiorno per l'intera durata del ritiro. Saranno stati almeno 500 i tifosi che ci sono radunati all'esterno della ... Leggi su gazzetta

Mentre in tutto il mondo il golf ha un'immagine e una diffusione paragonabile a quella del tennis, in Italia è ancora visto come uno sport di nicchia, per "gente ricca" come usa dire chi non lo conosc ...

Coronavirus in Perù, polizia irrompe alla festa clandestina durante il coprifuoco: 13 morti

Tragedia in Perù, dove una festa clandestina in discoteca, non autorizzata per via delle misure anti-contagio da Coronavirus, è finita in tragedia dopo l'intervento della polizia. Secondo quanto ripor ...

