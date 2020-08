E se Harry e Meghan coltivassero marijuana? (Per 3 milioni di sterline l’anno) (Di lunedì 24 agosto 2020) E se Harry e Meghan coltivassero marijuana? A livello di immaginario certo sarebbe un punto di svolta, o forse di non ritorno, per la casa reale britannica. A fare la proposta agli ex Sussex è stato un magnate greco, Alki David che si è presentato con tanto di conti in tasca: se i due coltivassero erba nella loro magione di Santa Barbara guadagnerebbero 3 milioni di sterline l’anno. Mica male, per gente come loro, con quelle spese lì e senza più nonna e papà paterni dietro le spalle. “Nel materiale che ho trasmesso ai duchi ho chiarito che gli entusiasmanti progressi genetici si stanno sviluppando rapidamente e voglio che ne facciano parte”, avrebbe detto il milionario stando all’Express.uk. Ma perché ... Leggi su ilfattoquotidiano

Una proposta che cade a fagiolo, si potrebbe dire. Proprio mentre il principe Harry e Meghan Markle sono alla ricerca di un impiego per mantenersi economicamente lontano dai favori della famiglia real ...

Qualcuno lo aveva previsto: la biografia-rivelazione dei Duchi di Sussex si rivelerà un boomerang per l'ex coppia reale. E così è stato. Poche le vendite, soprattutto in Gran Bretagna, e i numeri cita ...

