Daydreamer anticipazioni: AYLIN ed ENZO FABBRI arrestati ma… (Di lunedì 24 agosto 2020) Non si può delinquere per sempre. Lo impareranno a loro spese la perfida AYLIN (Sevcan Yasar) e l’italo- francese ENZO FABBRI (Ozgur Ozberk) nelle future puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: ROSINA lascia Acacias, LIBERTO distrutto dal doloreGrazie ad un’abile mossa di Mynè, la socia di FABBRI, i due antagonisti principali di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dovranno infatti rispondere alle Autorità di tutti i crimini che hanno commesso. Tuttavia, AYLIN avrà presto l’occasione di uscire dal carcere; vediamo insieme per quale ragione grazie alle anticipazioni. Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ... Leggi su tvsoap

zazoomblog : DayDreamer anticipazioni oggi 24 agosto: Sanem tradita da Leyla - #DayDreamer #anticipazioni #agosto: - redazionetvsoap : ...ma non sarà tutto così semplice! #DayDreamer #Anticipazioni - periodicodaily : Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di lunedì 24 Agosto #24agosto #staseraintv #daydreamer - Rosyr90Raguso : #DayDreamer Anticipazioni domani ?? amori miei belliii #CanDem #CanYaman #DemetÖzdemir - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 21 agosto: Sanem vede Deren insieme a Can -