Cyberpunk 2077: DLC gratis confermato (Di lunedì 24 agosto 2020) CD Projekt Red rilascerà anche per Cyberpunk 2077 dei DLC gratis, così come già visto in The Witcher 3 Alla domanda se Cyberpunk 2077 avrà o meno dei DLC gratis come avvenuto per il predecessore The Witcher 3, lo studio di sviluppo ha risposto via twitter con una gif animata che non lascia molti dubbi: “Yeahh!”. Ricordiamo che il titolo precedente della software house polacca ha visto il susseguirsi di ben 16 DLC gratuiti, insieme a due espansioni molto più corpose a pagamento. In passato CD Projekt Red ha già affermato che in realtà il modello di DLC scelto per The Witcher 3 aveva funzionato piuttosto bene, tanto da spingerli a volerlo replicare senza timore alcuno. DLC gratis ed espansioni a pagamento per ... Leggi su tuttotek

