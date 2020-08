Contagio a scuola: il protocollo da seguire (Di lunedì 24 agosto 2020) A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, non cennano a diminuire le preoccupazioni su possibili nuove ondate di Contagio a scuola. Il Ministero dell’Istruzione ha già approvato delle linee guida sulle indicazioni dell’ISS, secondo cui decide il dipartimento di prevenzione dell’asp competente insieme ai presidi che fare in caso di contagi tra gli studenti. Di nuovo … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Contagio a scuola: il protocollo da seguire - megaangoraki : @ArmandoTerminio Ma se riapre NON ci deve essere rischio contagio a scuola - teletext_ch_it : Coira, contagio alla scuola cantonale - carlo_centemeri : Covid, Galli: 'Temperatura va misurata a scuola' 'La 'regionalosi' è una grave malattia della sanità italiana con p… - gmerigo : Certo perché discoteche e spiagge sono obbligatori come la scuola dell'obbligo. Se non si trova una soluzione avrem… -