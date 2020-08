Champions League 2020/21, le fasce: Juve in prima fila. Inter, Lazio e Atalanta dietro (Di lunedì 24 agosto 2020) Le fasce per la Champions League 2020/2021. Juventus testa di serie: Inter e Lazio dalla terza, Atalanta in terza o quarta Leggi su 90min

OptaPaolo : 11 - Il #BayernMonaco è la prima squadra a conquistare la Coppa di Campioni / Champions League con il 100% di vitto… - Gazzetta_it : #ChampionsLeague, #Coman e i 28 milioni ben spesi. Alla #Juve resta la plusvalenza #PSGBayern - OptaPaolo : 15 - #Lewandowski è il miglior marcatore della Champions League 2019/20 (15 reti): si tratta della prima stagione d… - Saalvatore4 : Non sapremo mai lui cosa intendesse veramente, ma è una cosa confusa. Ovviamente ciò non significa che non acquist… - salpaladino : Se hai in squadra il giocatore più decisivo della competizione la Champions League deve essere necessariamente un o… -