Challenger Trieste 2020: programma e ordine di gioco martedì 25 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di martedì 25 agosto per quanto concerne il Challenger di Trieste 2020. Dopo la giornata di lunedì in cui ha debuttato in maniera positiva Lorenzo Musetti, altri giovani italiani in campo sempre per il primo turno. Parliamo di Giulio Zeppieri che è opposto a Vilella Martinez, oltre a Gian Marco Moroni, fresco semifinalista a Todi, che affronta nuovamente il tedesco Yannick Hanfmann. Ecco il programma di martedì: dalle ore 10:00 – Marcora vs Kamke a seguire – Popyrin vs Hayls a seguire – Rodionov vs Bonadio non prima delle 16:00 – Moroni vs Hanfmann CAMPO 3 dalle ore 11:30 – Cid Subervi vs Blancaneaux a seguire – Collarini vs Hoang non prima delle 15:30 ... Leggi su sportface

