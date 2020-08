Benevento, furto di rame al Malies: due giovani denunciati (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel pomeriggio di ieri due giovani di Benevento sono stati fermati e denunciati da una squadra della Volante della Polizia di Stato, per furto di rame all’interno del Centro Commerciale Malies. Secondo una prima ricostruzione i due giovani, un 30enne e un 17enne, sono stati bloccati e trovati in possesso del rame, rubato nel Centro Commerciale Malies, occultato all’interno di uno zaino. Entrambi sono stati condotti in Questura e denunciati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

