Andrea Bocelli in lacrime, la moglie Veronica: “sono morta anch’io” (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Bocelli ha perso la sua cagnolina. Era caduta in mare dalla barca e non si è più trovata. Il lutto del cantante non convince tutti. foto instagram “Una fatalità, una distrazione che può accadere anche con un bambino” – dice oggi Cosetta Prontu, presidente della Lida di Olbia. Ieri Andrea Bocelli ha annunciato con un messaggio commovente, la scomparsa della sua cagnolina Pallina. Il piccolo levriero italiano era caduto dalla barca sulla quale viaggiava il cantante con la famiglia ed alcuni amici. “Non avevamo messo in conto di perderla così presto” ha scritto Andrea Bocelli. “Grazie al nostro piccolo grande levriero, che della sua vita ha fatto (come ogni cane, ... Leggi su chenews

