Watch Dogs: Legion avrà la permadeath ma sarà completamente opzionale e slegata dalla difficoltà (Di domenica 23 agosto 2020) Una delle feature chiavi di Watch Dogs: Legion è la possibilità di giocare nei panni di qualsiasi NPC visibile nel gioco, reclutandolo nella vostra squadra. Tuttavia, dai filmati che abbiamo visto fin'ora, se uno di questi personaggi dovesse morire, lo perderete per sempre: la morte sarà definitiva per coloro che falliranno la missione.Questo costringerà il giocatore non solo a pianificare per bene la propria strategia, scegliendo il personaggio giusto al momento giusto, ma anche a fare molta attenzione per non perdere gli eroi a cui ci si era tanto affezionati.Da queste premesse, si prospetta un gioco stressante, vero? Beh, tranquillizzatevi, perché Ubisoft ha confermato che il permadeath sarà un'opzione liberamente disattivabile.Leggi altro... Leggi su eurogamer

