Verona, Lazovic pronto per la nuova stagione: “Difficile ripetersi, ma ce la metteremo tutta” (Di domenica 23 agosto 2020) Darko Lazovic è pronto per la prossima stagione.Il Verona di Ivan Juric è stata una delle sorprese più piacevoli del campionato appena conclusosi: grazie alla grande grinta impressa ai suoi uomini, il tecnico è riuscito a trascinare i gialloblù fino ad un pazzesco nono posto in classifica.Un risultato inaspettato per un club come l'Hellas, che sembra aver iniziato un percorso di crescita ben strutturato e l'anno prossimo punta a scalare ulteriormente la classifica fino a raggiungere il sogno della partecipazione ad una competizione europea.Tra i migliori della stagione è stato sicuramente Darko Lazovic, pedina fondamentale per Juric grazie alla sua duttilità che gli ha permesso di essere utilizzato ... Leggi su mediagol

