Veneto, violento nubifragio mette ko Verona, Vicenza e Padova (Di domenica 23 agosto 2020) Veneto, un violento nubifragio nel tardo pomeriggio di oggi ha messo in crisi Verona, Vicenza e Padova e diversi comuni del loro hinterland Il Veneto va sott’acqua, ma Venezia questa violta c’entra nulla. Un violento nubifragio ha colpito nel tardo pomeriggio le province di Verona, Vicenza e Padova provocando diversi danni. Strade invase dalla grandine, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

