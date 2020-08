U.G.O. Unite Gareggiamo Ovunque: l’Associazione che aiuta le Donne (Di domenica 23 agosto 2020) Anche la Pallavolo Padova scenderà in campo per combattere il Cancro al Seno, un vero mostro da non sottovalutare, grazie alla Onlus U.G.O. Unite Gareggiamo Ovunque. Anche lo sport può essere il giusto veicolo per sensibilizzare le Donne riguardo alla prevenzione e alla cura di questa grave malattia. Questa associazione sarà il nuovo charity partner per la stagione 2020/21 della Pallavolo Padova. Come da tradizione, il logo del charity partner sarà presente sulla divisa di gioco della prima squadra. Leggi anche: Piazza è sicuro, “Milano sarà pronta per l’inizio della stagione” U.G.O. Unite Gareggiamo Ovunque: la parternship con la Pallavolo Padova L’associazione U.G.O. ... Leggi su sport.periodicodaily

L'onlus è formata da donne operate di cancro al seno che praticano il dragon boat. La loro mission è promuovere e diffondere i benefici dell'attività fisica, i valori dello sport e la ricerca della sa ...

