REFERENDUM, PERCHÉ NO/-28. La rappresentanza dei territori in Parlamento è un valore (Di domenica 23 agosto 2020) Sono decenni che i sociologi almanaccano sulla divaricazione tra “Paese legale” e “Paese reale”. Sono decenni che i commentatori lamentano la lontananza del “Palazzo” dai cittadini. Sono decenni che, chi più chi meno, le forze politiche cercano di intestarsi la rappresentanza dei “territori”.È tutto vero, è tutto giusto. Non a caso nel Parlamento di più nobile tradizione, quello britannico, gli eletti vengono qualificati in base alla contea che li ha espressi. “La parola al deputato Tal dei Tali dello Yorkshire”, dice, pomposamente, lo speaker della Camera dei Comuni. Segno che nel Parlamento considerato “Padre di tutti i Parlamenti” i territori contano persino più dei partiti. Ebbene, la ... Leggi su huffingtonpost

CarloCalenda : Il #PD dopo aver votato 3 volte contro il taglio dei parlamentari ci spiega perché appoggiare il #referendum. Forza… - fattoquotidiano : TAGLIO DEI PARLAMENTARI Ecco perché voterò Sì al referendum. [Continua a leggere di Marco Travaglio]… - HuffPostItalia : REFERENDUM, PERCHÉ NO/-29. Riforma su taglio parlamentari basata su due fake news - GiuseppeCima : RT @HuffPostItalia: REFERENDUM, PERCHÉ NO/-28. La rappresentanza dei territori in Parlamento è un valore - romanofiammata1 : Dai i tanti referendum che hanno tagliato quanto di buono c'era nel nostro Paese, mi chiedo allora perché non farne… -