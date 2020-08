Psg-Bayern Monaco in diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 23 agosto 2020) Psg-Bayern Monaco, è il giorno della finale di Champions League. Si gioca alle 21.00 all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica meglio noto come Da Luz di Lisbona l'ultimo atto del massimo torneo europeo per club. Francesi contro tedeschi, Neymar e Mbappé contro Lewandowski e Muller. Tuchel contro Flick. Ci si attende una gara tosta e divertente con le due squadra che hanno sempre dato vita ad un calcio pimpante e ricco di gol.Psg-Bayern Monaco, le probabili formazionicaption id="attachment 1009335" align="alignnone" width="723" Bayern Monaco (Getty Images)/captionDopo aver eliminato rispettivamente Lipsia e Lione, le due squadra approdano in finale dove scenderanno in campo con le migliori formazioni possibili. Il Psg spera di recuperare Keylor ... Leggi su itasportpress

