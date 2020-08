“Ora c’è un angelo in più in cielo”. Cinzia Gregorini non ce l’ha fatta: se n’è andata a 58 anni (Di domenica 23 agosto 2020) “E’ nato un nuovo angelo in cielo”. Con queste parole Corrado Vitali, il babbo della fanese Benedetta (una delle sei vittime della strage di Corinaldo), ha annunciato che da poche ore la sua compagna di una vita non c’è più. Alle 17 di oggi, infatti, mamma Cinzia si è arresa alla malattia che l’affliggeva da anni ed è tornata ad abbracciare la sua piccolina. Entra in coma il giorno di Ferragosto Cinzia Gregorini, 58 anni, e da quello non si è più svegliata. Lunedì avrebbe festeggiato il suo compleanno. E invece, probabilmente, quel giorno sarà celebrato il suo funerale. Ancora la data non è stata stabilita. “Cinzia ha dimostrato una forza e una dignità non comuni ... Leggi su caffeinamagazine

