Novellino: “Retrocessione Perugia? Parlare di A fu un grave errore così come esonero affettato di Oddo” (Di domenica 23 agosto 2020) L'ex calciatore e allenatore del Perugia, Walter Novellino ha condiviso il suo pensiero sulla squadra umbra retrocessa in C: “Le cause sono tante, in primo luogo direi l’esonero affrettato di Oddo e l’intervista in cui si dichiarava fallimento se la Serie A non fosse stata centrata -riporta Pianetaserieb.it-. Questa parola ha caricato ulteriormente di responsabilità la squadra. Con lui la squadra era in zona playoff. Il Perugia è una squadra che è retrocessa con giocatori formidabili come Melchiorri, Iemmello, Gyomber. Una squadra importante che doveva essere protagonista in Serie B, ma non lo è stata. Ciò è dovuto a tante situazioni, ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Novellino: 'Retrocessione Perugia? Parlare di A fu un grave errore così come esonero affettato di Oddo' -… - ripaGT : ??'Retrocessa con giocatori formidabili' ??'Si è dimostrata non all'altezza del valore degli investimenti fatti'… - GranataGroup : RT @Andre_Dalma: 2008-09: 18° posto in Serie A, retrocessione in B, tre allenatori (De Biasi, Novellino, Camolese). Stagione totalmente fal… - andrea_b72 : RT @Andre_Dalma: 2008-09: 18° posto in Serie A, retrocessione in B, tre allenatori (De Biasi, Novellino, Camolese). Stagione totalmente fal… - Robertoro80 : RT @Andre_Dalma: 2008-09: 18° posto in Serie A, retrocessione in B, tre allenatori (De Biasi, Novellino, Camolese). Stagione totalmente fal… -

Ultime Notizie dalla rete : Novellino “Retrocessione