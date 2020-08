Napoli in ritiro a Castel di Sangro, il sindaco: “Tutto esaurito” (Di domenica 23 agosto 2020) Il Napoli si prepara al ritiro pre campionato, in cui le sedute di allenamento al campo “Teofilo Patini” saranno alternate ad alcune partite amichevoli. Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre. Castel di Sangro sta registrando una buona affluenza di tifosi partenopei, dal momento che allenamenti e amichevoli saranno aperte ad certo numero di spettatori (su prenotazione e con posto assegnato). L’Amministrazione Comunale presieduta da Angelo Caruso sta predisponendo gli ultimi dettagli per l’arrivo del Napoli, che giungerà a Castel di Sangro nella tarda mattinata di lunedì 24 agosto. “Luglio e agosto li abbiamo con il tutto esaurito. Conti alla mano“, spiega il sindaco, ... Leggi su sportface

