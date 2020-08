MotoGP Stiria, Dovizioso: 'Gara1 disastro, così non ha senso' (Di domenica 23 agosto 2020) Andrea Dovizioso lascia il Red Bull Ring a soli 3 punti dalla vetta del mondiale di Fabio Quartararo, ma non è soddisfatto del 5° posto nel GP di Stiria . "A quello che è successo in Gara1 non so dare ... Leggi su gazzetta

Prima vittoria in Motogp per Oliveira in Stiria, paura per Vinales

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Miguel Oliveira vince il Gran Premio di Stiria, quinto appuntamento del calendario mondiale di MotoGP. Sulla pista di Spielberg il pilota portoghese della Ktm trionfa ...

