MotoGP | GP San Marino Misano 2020 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di San Marino, valevole per il sesto appuntamento del Motomondiale 2020, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre sul circuito di Misano Adriatico. Giovedì 10 settembre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 11 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 12, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 13 warm-up alle ore 9:20 e gara alle ore 14.

Marc Marquez dovrà pazientare ancora un (bel) po'. Dopo la seconda operazione all'omero del braccio destro (dovuta alla rottura della placca inserita durante il primo intervento), si era pronosticato ...

A inizio luglio il grave incidente al Mugello, la terapia intensiva, poi la lunga degenza all’ospedale Meyer di Firenze. Dopo quarantatré giorni di ricovero la giovanissima Arianna Barale, « promessa» ...

