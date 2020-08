Moto3, la prima volta di Vietti: che successo al Red Bull Ring (Di domenica 23 agosto 2020) Sboccia Celestino Vietti. Il pilota della VR46, infatti si impone nella Moto3 del GP di Stiria, al Red Bull Ring, dopo una gara di intelligenza e velocità, in cui ha atteso con saggezza il momento ... Leggi su gazzetta

CamyGaly : RT @AlessioPiana130: Il Piemonte vanta un altro esponente in grado di conquistare una vittoria nel Motomondiale La prima di Celestino Viett… - inostripiloti : RT @AlessioPiana130: Il Piemonte vanta un altro esponente in grado di conquistare una vittoria nel Motomondiale La prima di Celestino Viett… - Motorsport_IT : #Moto3 | #GPStiria: Vietti firma la prima vittoria su #Arbolino! - F1inGenerale_ : Moto3 | Gran Premio di Stiria – Sintesi gara: Vietti vince la prima gara nel Motomondiale dopo un duello con Arboli… - Torocuchu90 : RT @Eurosport_IT: Grande Italia a Spielberg! ???? Prima vittoria in carriera per #Vietti davanti al connazionale #Arbolino ?? ?? https://t.c… -