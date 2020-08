Manifesti “selvaggi”, è scontro social tra Maglione e Razzano (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa campagna elettorale entra nel vivo, a farla da cornice non sono più le piazze ed i circoli cittadini, ma è la “Piazza social” il terreno di scontro, per quella che si preannuncia una battaglia su tutti i fronti. Ad infiammare subito la “piazza” è stato Pasquale Maglione, deputato del Movimento 5 Stelle, che sul suo profilo social ha postato una foto dove mostrava i Manifesti elettorali di Giovanna Razzano, candidata alle prossime elezioni regionali, che andavano a coprire dei murales presenti nella città di Airola. “Giovanna Razzano spero che abbia la maturità politica, e soprattutto il rispetto per coloro i quali hanno messo a disposizione la propria capacità artistica ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Manifesti “selvaggi”