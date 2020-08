Lichtsteiner e l'addio al calcio: «Priorità la famiglia, non puoi cambiare città ogni anno» (Di domenica 23 agosto 2020) L'ormai ex calciatore è tornato a parlare dell'addio al calcio: «Non è stata una scelta presa all'ultimo momento» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Lichtsteiner e l'addio al calcio: «Priorità la famiglia, non puoi cambiare città ogni anno» #lichtsteiner #juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Lichtsteiner addio

Stephan Lichtsteiner ha annunciato l'addio al calcio giocato. "Sin da piccolo volevo diventare calciatore. Ho potuto vivere il sogno che avevo da bambino. Dopo grandi sfide con molti alti e pochi bass ...Così veloce da diventare uno spot, 'Liftsteiner'. Lui che si infila gli scarpini e corre per le scale, l'ascensore che sale e va veloce. Chi vince? Lichtsteiner, ovvio, sponsor per la Puma per testare ...