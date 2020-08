Lea Michele ha partorito, mamma felice: marito Zandy Reich ora con lei (Di domenica 23 agosto 2020) Lea Michele ha partorito! Un maschietto, per lei e il marito Zandy Reich: notizia, questa, riportata dalla rivista People. La neo-mamma è in perfetta salute così come il suo bambino, che è venuto alla luce il 20 agosto, ma solo oggi è saltata fuori questa stupenda notizia. Una persona vicina alla coppia ha rivelato che, … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

_xitswinchester : Sto saltando da quando ho letto che Lea Michele ha partorito.?? Vi prego sono super contenta - GretaSmara : Noi Gleeks che speriamo che Lea Michele abbia dato al bambino un determinato nome ?? Ma sono convinta che lui sia co… - GretaSmara : Sono felicissima che Lea Michele sia diventata mamma ???? dopo tutto quello che ha passato si merita tutta la felicità del mondo - _stringimizayn_ : il bambino di Lea Michele è nato il mio stesso giorno ?? - nonvecapisco : si ma io ora voglio sentire la voce del figlio di Lea Michele #LeaMichele -

Lea Michele ha partorito! Un maschietto, per lei e il marito Zandy Reich: notizia, questa, riportata dalla rivista People. La neo-mamma è in perfetta salute così come il suo bambino, che è venuto alla ...

