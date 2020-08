Juve-Dzeko, tutto in mano al bosniaco: dovrà uscire allo scoperto. Il punto (Di domenica 23 agosto 2020) La Juventus continua a lavorare sul colpo Edin Dzeko. Il centravanti della Roma potrebbe chiedere la cessione Leggi su 90min

Gazzetta_it : Dal caso #Higuain al #casting per il centravanti: tutti i nodi #Juve tra #calciomercato e #bilancio - tuttosport : #Dzeko vuole la #Juve: se lo dice alla #Roma l’affare si sblocca ?? - leleroma82 : Dietro il nulla sul #calciomercato della @OfficialASRoma ,vivendo a #Torino,dopo lo stupore per #Sarri l'anno scors… - mattymatty11 : Leggo del giovane #dzeko alla Juve. Ma alla signora Dzeko va bene Torino?! Meglio di Milano?! - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dal caso #Higuain al #casting per il centravanti: tutti i nodi #Juve tra #calciomercato e #bilancio -