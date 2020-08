Incontenibile Sgarbi contro Travaglio e Scanzi: "Falsari e caccole di m***... Non confondete contagiati con malati" (Di domenica 23 agosto 2020) Vittorio Sgarbi prende nel mirino, ancora una volta, Marco Travaglio e Andrea Scanzi per gli articoli pubblicati sul Fatto Quotidiano a proposito del coronavirus. Ma prima fa anche una velata critica al Corriere della Sera. Lo fa con un lungo video (oltre dieci minuti) pubblicato su Facebook. "Improvvisamente la Sardegna è diventata il luogo da cui il male parte. Molti medici, invece, dicono che è esaurita la forza letale del virus. E che i contagiati possono crescere ma non trasmettono più la malattia. E allora non si capisce perché il Corriere della Sera parla del caso Sardegna e dei contagiati che crescono", spiega il critico.. Infine l'attacco ad alzo zero ai due giornalisti del Fatto: "E c'è una caccola che si chiama Scanzi che ... Leggi su liberoquotidiano

