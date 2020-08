Dalla Spagna: Reina, accordo con la Lazio (Di domenica 23 agosto 2020) Pepe Reina torna in Italia, andrà alla Lazio. Le anticipazioni spagnole, in modo particolare di AS, fanno seguito ai rumors di ieri. La Lazio cercava un portiere esperto da affiancare a Strakosha, l’ha individuato nell’ex Milan e Napoli reduce da un’esperienza con l’Aston Villa. Una boccata di ossigeno anche per le casse rossonere, una nuova opportunità in Serie A per Reina che stava parlando anche con il Valencia. E che evidentemente non ha avuto più dubbi quando ha chiamato la Lazio proponendogli un contratto biennale. Foto: Twitter Reina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CorSport : ?? Clamoroso dalla #Spagna: 'C'è anche la #Juve su #Messi'! ?? - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - forumJuventus : [ES] Sport - Anche la Juve su Messi insieme ad Inter, City PSG e Chelsea! ?? - Noovyis : (Dalla Spagna: Reina, accordo con la Lazio) Playhitmusic - - idiuGoinotnA : RT @ultimenotizie: Allarme #Coronavirus in Europa: la #Spagna ha registrato 7.039 nuovi casi, male anche la #Francia con 4.688 contagi. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Chiara e Raul: dalla Spagna ad Alghero senza poter fare il test per il Covid La Nuova Sardegna Coronavirus: 9 positivi, tornati dall'estero ma anche dalla Sardegna

Nove casi di coronavirus in Trentino, di cui 5 scoperti in trentini tornati dai Paesi “osservati speciali”, ovvero Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Gli altri tre, però, provengono da una meta turistic ...

Più della metà dei nuovi casi emiliano-romagnoli è legata a ragazzi con meno di 25 anni di ritorno dalle vacanze

Nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore in provincia di Ravenna, dove il numero di casi di Covid-19 registrati dall’inizio dell’epidemia resta invariato, a quota 1.239. Il bollettino regionale del 2 ...

Nove casi di coronavirus in Trentino, di cui 5 scoperti in trentini tornati dai Paesi “osservati speciali”, ovvero Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Gli altri tre, però, provengono da una meta turistic ...Nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore in provincia di Ravenna, dove il numero di casi di Covid-19 registrati dall’inizio dell’epidemia resta invariato, a quota 1.239. Il bollettino regionale del 2 ...