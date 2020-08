Covid Lazio, oggi 184 casi positivi e un morto: il 60% dei contagi sono link di rientro (Di domenica 23 agosto 2020) ' oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso . Di questi il 60% sono link di rientro , mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna , 35%,. I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - Adnkronos : Covid, cluster in casa di cura a Roma: 24 positivi - fanpage : 'Siamo tornati ai livelli di maggio' #Covid_19 - improtaf : RT @04Carmen20: Nel #Lazio contano 215 contagi, più che in #Lombardia. La regione PEGGIORE. #Zingaretti che fa? Dopo aver buttato 13 mln no… - Sto_con_Put_in : RT @04Carmen20: Nel #Lazio contano 215 contagi, più che in #Lombardia. La regione PEGGIORE. #Zingaretti che fa? Dopo aver buttato 13 mln no… -