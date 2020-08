Coronavirus, uno studio: il virus può essere diventato meno letale (Di domenica 23 agosto 2020) Sono ore al limite tra la preoccupazione e l’angoscia. L’Italia teme un nuovo lockdown a causa dell’aumento dei casi di contagio da Coronavirus, tornati sopra quota 1000 nella giornata di ieri. Tuttavia, rispetto all’analogo periodo di maggio, ci sono centinaia di morti in meno. Il virus è diventato meno letale? Uno studio cerca di far luce su questo aspetto. Lo studio sulla letalità del Coronavirus Il Paese in questo momento è diviso tra 2 fronti: chi vede nell’aumento dei contagi da Coronavirus lo spettro di un incubo senza fine, e chi minimizza sottolineando il minor numero di morti (9 ieri) e soprattutto il ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus uno Coronavirus scoperto nuovo ceppo meno letale: il virus perde i pezzi, uno studio svela il perché Il Messaggero Coronavirus, umbro positivo all'aeroporto di Fiumicino. E' residente nella provincia di Terni

C'è anche un umbro tra i tredici viaggiatori positivi al Coronavirus che sono stati scoperti ... Undici sono italiani e uno è cittadino albanese: otto sono di Roma, uno di Siena, uno di ...

Coronavirus: contagi crescono ancora

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...

