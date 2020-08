Coronavirus, in Francia record di contagi dai tempi del lockdown: 4.897 (Di domenica 23 agosto 2020) Sono 4.897 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore dopo i 3.602 di sabato. Sono i dati resi noti dal ministero della Salute, che monitora quotidianamente il numero dei ... Leggi su tgcom24.mediaset

E' la sera della finale di Champions League, che per la prima volta vede contrapposte Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si gioca a Lisbona e porte chiuse a causa della pandemia di Coronavirus, ma i ...

Coronavirus, in Francia 4.897 nuovi casi

In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.897 nuovi casi di Covid-19. Il numero di casi positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus si attesta a 242.899. Il numero delle vittime si attes ...

