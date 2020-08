16enne stuprata in Israele. Fermati altri 7 minorenni (Di domenica 23 agosto 2020) Sette minorenni sono stati Fermati in Israele con l’accusa di coinvolgimento in uno stupro di una ragazza di 16 anni a cui hanno partecipato circa 30 giovani a Eilat, sul Mar Rosso.I minori sono stati Fermati questa mattina e “sono sotto interrogatorio”, ha riferito un portavoce della polizia, precisando che sono già dieci le persone arrestate.Ieri il fermo di un 17enne, che si era aggiunto agli altri due arrestati, due 27enni di Hadera. Cruciale sarebbe stata la testimonianza fornita dall’amica della vittima, giudicata credibile dagli investigatori. La ragazza ha anche partecipato a un confronto con il principale sospettato, il primo a violentare la 16enne.Come ha raccontato l’amica, le due ragazze si sono recate a Eilat, sul Mar Rosso, in ... Leggi su huffingtonpost

