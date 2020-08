Tedino si presenta: “Dovremo lavorare sodo e sudare per la maglia” (Di sabato 22 agosto 2020) Bruno Tedino è il nuovo tecnico della Virtus Entella. Nel primo giorno a Chiavari, il mister si è presentato nella consueta conferenza stampa. “Dovremo lavorare sodo e sudare per la maglia” ha sottolineato il neo tecnico dei biancoazzurri. Foto: Twitter L'articolo Tedino si presenta: “Dovremo lavorare sodo e sudare per la maglia” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Nella Rocca dei Rettori, dal 23 al 30 agosto, è in Programma della IV Edizione della BeneBiennale, biennale internazionale di arte contemporanea di Benevento, presieduta da Maurizio Caso Panza per la ...

