Suarez: «Nessuno mi ha detto che devo andare in via. Sono pronto alla panchina» (Di sabato 22 agosto 2020) Luis Suarez ha parlato a El Pais del suo futuro che potrebbe essere lontano da Barcellona. Le parole dell’attaccante Luis Suarez ha parlato a El Pais del suo futuro che potrebbe essere lontano dal Barcellona. Le parole dell’attaccante uruguaiano. FUTURO – «Nessuno nel club mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Voglio il meglio per la squadra e la mia intenzione è quella di continuare. Ho sentito il sostegno della gente da quando Sono arrivato e questo mi motiva molto per andare avanti». BARÇA COME IL REAL – «Non mi piace fare paragoni, ma ricordo che in quel momento dicevano che Kroos e Modric dovevano andare via. Che Sergio Ramos era stato disastroso e cose simili. L’anno dopo, invece, ... Leggi su calcionews24

